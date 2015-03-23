مقدمة 1-سنتامين ترفع التوزيعات النقدية والسهم يصعد

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23 مارس آذار (رويترز) - أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب عن نتائج مخيبة للآمال حيث انخفضت الأرباح الأساسية للعام بأكمله 29 بالمئة لكن الشركة ستدفع توزيعات نقدية أعلى من المتوقع مما دفع سهمها للصعود 15 بالمئة في المعاملات الصباحية اليوم الاثنين.

وأضافت شركة التعدين التي قالت إن أرباحها تضررت من جراء انخفاض أسعار الذهب أن سياستها تقتضي رد حوالي 15 إلى 30 بالمئة من تدفقاتها النقدية الحرة على المساهمين.

وقالت سنتامين التي تشغل منجم السكري في مصر إن التوزيع النقدي النهائي سيبلغ 1.99 سنت للسهم ليصل الإجمالي إلى 2.86 سنت.

وتوقع المحللون في المتوسط 1.6 سنت للسهم بحسب تومسون رويترز آي/بي/إي/اس.

وقال محللو انفستك إن التوزيع ايجابي بدرجة كبيرة ويسلط الضوء على ثقة الشركة في تدفقاتها النقدية.

وعزا المتعاملون صعود السهم إلى توقعات التوزيعات.

وقالت شركة التعدين إنها ستجمد الإنفاق الرأسمالي على التوسع وتطوير المشاريع هذا العام.