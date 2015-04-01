المصرية للمنتجعات السياحية تقلص خسائرها 13% في 2014

القاهرة أول أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية للمنتجعات السياحية اليوم الأربعاء تراجع صافي خسائر الشركة 13.2 بالمئة في عام 2014 مقارنة مع العام السابق وذلك بفضل نمو كبير في الإيرادات.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن صافي خسائرها بعد الضرائب بلغ 41.45 مليون جنيه (5.43 مليون دولار) انخفاضا من 47.73 مليون جنيه في 2013.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة أن إيرادات الشركة قفزت 77.5 بالمئة إلى 51.32 مليون جنيه في العام الماضي من 28.91 مليون في 2013.

وبحلول الساعة 0852 بتوقيت جرينتش استقر سعر السهم دون تغير يذكر عند 1.10 جنيه.