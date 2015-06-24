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نمو أرباح أوراسكوم للاتصالات المصرية 15% في الربع/1

Wed Jun 24, 2015 7:30am GMT
 
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القاهرة 24 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة المصرية أن صافي الربح زاد 15.3 بالمئة في الربع الأول من 2015.

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة 373.85 مليون جنيه (48.99 مليون دولار) في ثلاثة اشهر حتى 31 مارس أذار مقابل 324.34 مليون جنيه قبل عام.

وزادت الإيرادات التشغيلية للشركة 0.34 بالمئة إلى 647.39 مليون جنيه من 645.20 مليون جنيه قبل عام.

(الدولار = 7.63 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 