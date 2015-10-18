ارتفاع صافي ربح جهينة المصرية 64% في الربع/3

القاهرة 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال جهينة للصناعات الغذائية في بيان اليوم الأحد أنها حققت زيادة 64 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وأظهرت نتائج الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 88.2 مليون جنيه مصري (11 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر أيلول مقابل أرباح قدرها 53.8 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقفز صافي ربح جهينة أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر إلى 2.186 مليار جنيه في أول تسعة شهور من العام مقابل 1.368 مليار في الفترة المماثلة من 2014.

تأسست جهينة عام 1983 وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية.

وزاد صافي مبيعات الشركة إلى 1.135 مليار جنيه في الربع الثالث مقابل 1.007 مليار قبل عام.

وفي أول تسعة شهور من 2015 بلغ صافي المبيعات 3.103 مليار جنيه مقارنة مع 2.770 مليار قبل عام.

وأغلق سهم جهينة اليوم على 8.30 جنيه بارتفاع 0.7 بالمئة فيما هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 0.7 بالمئة وسط خسائر شملت معظم الأسهم الكبرى.

(الدولار= 8.0300 جنيه مصري)