موبينيل تقلص خسائرها 95% في 9 أشهر

القاهرة 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) اليوم الخميس تقلص خسائر الشركة 94.7 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2015.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة 20.603 مليون جنيه (2.56 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل خسارة 390.599 مليون جنيه قبل عام.

وموبينيل هي الاسم التجاري للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي تملك فيها أورانج الفرنسية نحو 99 بالمئة بعد أن اشترت أسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس ومستثمري الشركة في بورصة مصر.

وزادت إيرادات الشركة 4.5 بالمئة إلى 8.506 مليار جنيه في تسعة أشهر من 8.137 مليار قبل عام.

وعانت موبينيل بشدة في 2011 جراء قيام نحو مليون عميل بإلغاء اشتراكاتهم في موبينيل احتجاجا على قيام ساويرس بنشر رسوم اعتبرها البعض مسيئة للإسلام في حسابه على تويتر. وكان ساويرس يملك حينها هو وعائلته نحو 30 بالمئة من أسهم الشركة قبل بيعها فيما بعد إلي أورانج.

وبلغ عدد عملاء موبينيل بنهاية 2011 نحو 32.9 مليون مشترك قبل أن يرتفع إلى نحو 34 مليون مشترك حاليا.

وقال الرئيس التنفيذي لموبينيل إيف جوتييه في مقابلة مع رويترز في مارس آذار إن شركته تستهدف زيادة إيراداتها بين أربعة وخمسة بالمئة هذا العام على أن تتحول للربحية بنهاية 2016.