صافي ربح الشرقية للدخان يرتفع 36% في يوليو-سبتمبر

القاهرة 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان المصرية اليوم الخميس أن صافي الربح قفز 35.9 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو تموز.

وذكرت الشركة التي تحتكر صناعة السجائر في مصر في بيان للبورصة أنها حققت أرباحا صافية بلغت 367 مليون جنيه (45.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 270 مليون جنيه قبل عام.

وبلغت مبيعات الشركة 1.751 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية مقابل 1.578 مليار قبل عام.

ويبلغ رأسمال الشركة 750 مليون جنيه موزعا على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيها للسهم.