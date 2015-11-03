أرباح الدلتا للسكر المصرية تهوي 93% في 9 أشهر

القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الدلتا للسكر المصرية اليوم الثلاثاء أن صافي الربح هبط 93 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من هذا العام.

وبلغ صافي الربح 12.465 مليون جنيه (1.55 مليون دولار) حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 182.165 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2014.

وتعمل الشركة في إنتاج السكر الناعم والعلف من البنجر وتعد من أكبر منتجي سكر البنجر في مصر.

وانخفضت مبيعات الشركة 23 بالمئة إلى 746.594 مليون جنيه من 964.715 مليون جنيه قبل عام.