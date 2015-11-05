تفاقم خسائر حديد عز المصرية 79% في الربع/2

القاهرة 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الخميس تفاقم الخسائر الصافية‭ ‬79.2 بالمئة في الربع الثاني من العام مع انخفاض المبيعات.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمع 291.630 مليون جنيه (36.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 162.669 مليون قبل عام.

وتراجعت مبيعات الشركة 10.4 بالمئة إلى 4.460 مليار جنيه في الربع الثاني مقارنة مع 4.976 مليار في الربع المقابل من 2014.

وفي النصف الأول من العام الحالي ارتفعت الخسائر الصافية للشركة إلى أكثر من ثلاثة أمثالها لتبلغ 437.569 مليون جنيه مقارنة مع 142.503 مليون قبل عام.

وانخفضت مبيعات حديد عز في الأشهر الستة الأولى من العام 9.8 بالمئة إلى 9.253 مليار جنيه من 10.263 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

يبلغ رأسمال حديد عز 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.