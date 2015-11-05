نمو صافي ربح بالم هيلز المصرية 40.3% في الربع/3

القاهرة 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية ارتفاع صافي الربح 40.3 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع 182.02 مليون جنيه مصري (22.67 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول في حين قفزت الإيرادات لأكثر من مثليها إلى 1.13 مليار جنيه.

وبحلول الساعة 0853 بتوقيت جرينتش صعد سهم الشركة التي تباشر 18 مشروعا عقاريا 1.88 بالمئة إلى 2.17 جنيه.

وبلغ صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام 827.97 مليون جنيه صعودا من 264.13 مليون قبل عام بينما بلغت الإيرادات 2.60 مليار جنيه ارتفاعا من 1.33 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.