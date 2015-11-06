جلوبال تليكوم تحقق 13 مليون دولار ربحا صافيا في الربع/3

القاهرة 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة جلوبال تليكوم التي يجري تداول أسهمها في البورصة المصرية في بيان اليوم الجمعة إنها حققت ربحا صافيا قدره 13 مليون دولار في الربع الثالث من 2015 مقارنة مع خسارة قدرها 157 مليون دولار قبل عام.

وذكرت الشركة -التي تملك فيها فيمبلكوم الروسية حصة نسبتها 51.9 بالمئة - أنها تكبدت خسارة صافية بعد خصم حقوق الأقلية بلغت 32 مليون دولار في الربع الثالث مقارنة مع خسارة 161 مليون دولار قبل عام.

وأضافت الشركة التي كانت تعرف سابقا باسم أوراسكوم تليكوم أن حقوق الأقلية زادت بسبب بيع حصة نسبتها 51 بالمئة في أوراسكوم تليكوم الجزائر التي تعرف باسم جازي.

وكانت فيمبلكوم اشترت جازي من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عام 2010 في إطار صفقة تزيد قيمتها على ستة مليارات دولار بهدف تنويع أنشطتها خارج روسيا.