تراجع صافي ربح مدينة نصر للإسكان المصرية إلى 154.37 مليون جنيه في 9 شهور

القاهرة 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية في بيان اليوم الأربعاء إن صافي أرباحها في أول تسعة أشهر من العام بلغ 154.37 مليون جنيه (19.22 مليون دولار) انخفاضا من 162 مليونا في الفترة المقابلة من العام الماضي.