مقدمة 2-أرباح سوديك المصرية تقفز 303% في الربع/3

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القاهرة 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قفز صافي ربح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة ببورصة مصر بنسبة 303.3 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة على موقع البورصة اليوم الأحد أن صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 78.407 مليون جنيه (عشرة ملايين دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 19.439 مليون قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة 16.4 بالمئة لتبلغ 304.968 مليون جنيه من 261.912 مليون.

وقفزت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 126.3 بالمئة لتبلغ بعد الضرائب وحقوق الأقلية 224 مليون جنيه مقارنة مع 99 مليونا في الفترة نفسها من 2014.

وبحلول الساعة 0952 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 7.52 جنيه بتراجع 5.8 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إن قيمة التعاقدات في التسعة أشهر الأولى بلغت 1.696 مليار جنيه بينما بلغت السيولة النقدية بالبنوك 1.412 مليار جنيه.

وتراجعت مبيعات الشركة 0.78 بالمئة في التسعة أشهر إلى 890 مليون جنيه مقابل 897 مليونا قبل عام.