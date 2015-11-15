أرباح كريدي أجريكول مصر تقفز 76% في الربع/3

القاهرة 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لبنك كريدي أجريكول مصر اليوم الأحد أن صافي الربح قفز 75.6 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع 269.932 مليون جنيه (34.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 153.715 مليون قبل عام.

وزادت أرباح البنك 63.6 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من 2015 لتبلغ 748.255 مليون جنيه مقابل 457.156 مليون.

يبلغ رأسمال البنك 1.148 مليار جنيه موزعا على 287 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.