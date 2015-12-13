بلتون المصرية تتكبد خسارة 5.990 مليون جنيه في الربع/3

القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر اليوم الأحد أنها تكبدت خسائر في الربع الثالث من هذا العام.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمع 5.990 مليون جنيه(765.006 ألف دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل صافي ربح 1.960 مليون قبل عام.

وهوت الإيرادات 7.1 بالمئة إلى 11.201 مليون جنيه من 12.053 مليون قبل عام.

وبلتون واحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر وتدير أصولا بنحو 30 مليار جنيه.

وهبطت أرباح الشركة بشكل حاد في التسعة أشهر الاولى من العام لتبلغ 4.735 مليون جنيه من 12.991 مليون في الفترة المقابلة من 2014.

ويتبع بلتون المالية القابضة نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر بشكل طفيف إلى 43.742مليون قبل عام من 43.640 مليون قبل عام.