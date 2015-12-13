أرباح العرفة للاستثمارات المصرية ترتفع 65% في الربع/3

القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات المصرية اليوم الأحد ارتفاع صافي الربح 65.3 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016.

وبلغ صافي الربح المجمع 3.062 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 31 أكتوبر تشرين الأول مقابل 1.852 مليون دولار في الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.

تبدأ السنة المالية للشركة أول فبراير شباط وتنتهي في يناير كانون الثاني.

وتراجعت إيرادات الشركة 8.1 بالمئة في الربع الثالث إلى 63.681مليون دولار.

وبحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 0.16 دولار دون تغير عن إغلاق يوم الخميس.

وبلغ صافي الربح المجمع 6.508 مليون دولار في الأشهر التسعة حتى 31 أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع 7.184 مليون دولار في الفترةالمقابلة من السنة المالية السابقة بتراجع 9.4 بالمئة.

وتتخصص الشركة في ملابس الرجال وتصدر 75 بالمئة من انتاجها وبخاصة إلى أوروبا.