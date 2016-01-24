ارتفاع صافي ربح جهينة المصرية 85% في الربع/4

القاهرة 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت جهينة للصناعات الغذائية التي تعد من أكبر منتجي الألبان والعصائر في مصر إن صافي الربح بلغ 61 مليون جنيه مصري (7.79 مليون دولار) في الربع الأخير من 2015 بارتفاع 85 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2014.