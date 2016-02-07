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أرباح أموك المصرية تهبط 14.5% في النصف/1

Sun Feb 7, 2016 7:57am GMT
 
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القاهرة 7 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية اليوم الأحد هبوط صافي الربح 14.5 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.

وبلغ صافي ربح الشركة 156.984 مليون جنيه (20.05 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 183.571 مليون جنيه قبل عام.

وتراجعت المبيعات 39.3 بالمئة إلى 2.206 مليار جنيه في النصف الأول من 3.632 مليار جنيه.

وتوفر أموك جانبا من احتياجات السوق المحلية في مصر من المنتجات البترولية وخاصة السولار وغاز الطهي.

(الدولار = 7.83 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 