السويس للأسمنت المصرية تتحول للخسارة في الربع/4

القاهرة 11 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة السويس للأسمنت أكبر شركة أسمنت مدرجة في مصر من حيث القيمة السوقية اليوم الخميس تحولها للخسارة في الربع الأخير من 2015.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إنها تكبدت خسارة صافية بعد حقوق الأقلية بلغت 128 مليون جنيه (16.3 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع صافي ربح قدره 141 مليونا قبل عام.

وزادت الإيرادات المجمعة للشركة 3.9 بالمئة إلى 1.599 مليار جنيه في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.539 مليار في الربع الأخير من 2014.

وتمتلك السويس للأسمنت نحو خمسة مصانع للأسمنت في السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا.

وفي عام 2015 بأكمله سجلت السويس للأسمنت خسارة صافية بعد حقوق الأقلية قدرها 60 مليون جنيه مقابل صافي ربح 500 مليون في 2014.

وتراجعت الإيرادات المجمعة للشركة بنسبة 8.3 بالمئة إلى 5.642 مليار جنيه في 2015 مقارنة مع 6.152 مليار في العام السابق.

وقالت الشركة إن انتاجها زاد 22.5 بالمئة خلال عام 2015 كما زاد الطلب في السوق 4.8 بالمئة لكن الصادرات شهدت انخفاضا حادا.

وعزت الشركة خسائرها إلى "حدوث فائض في المعروض من الأسمنت بالسوق المحلي مما تسبب في نهاية المطاف في هبوط الأسعار."