أرباح القاهرة للدواجن تصعد 14% في النصف/1

القاهرة 17 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للقاهرة للدواجن أكبر شركة دواجن مقيدة بالبورصة المصرية اليوم الأحد ارتفاع صافي الربح 13.8 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي.

وبلغ صافي الربح المجمع 100.239 مليون جنيه (11.3 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 88.115 مليون قبل عام.

وارتفعت إيرادات الشركة 5.8 بالمئة لتسجل 1.177 مليار جنيه في النصف الأول مقارنة مع 1.112 مليار قبل عام.

واستقرت الإيرادات المجمعة عند 2.265 مليار جنيه دون تغير عن 2014.