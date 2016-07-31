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نمو أرباح كريدي أجريكول مصر 32% في النصف/1

Sun Jul 31, 2016 11:53am GMT
 
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القاهرة 31 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لبنك كريدي أجريكول مصر اليوم الأحد ارتفاع صافي الربح 31.8 بالمئة في النصف الأول من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع 630.279 مليون جنيه (70.98 مليون دولار) في 6 أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 478.323 مليون قبل عام.

وزادت ودائع البنك 4.3 بالمئة إلى 27.819 مليار جنيه والقروض 2.3 بالمئة إلى 15.145 مليار جنيه في النصف الأول من العام.

يبلغ رأسمال البنك 1.148 مليار جنيه موزعا على 287 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.

(الدولار = 8.88 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 