صافي ربح ايديتا المصرية ينخفض 28.2% في الربع/2

القاهرة 9 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية المصرية اليوم الثلاثاء أن صافي الربح انخفض 28.2 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة أن صافي ربحها بلغ 48.093 مليون جنيه (5.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 66.963 مليون قبل عام.

ورغم ذلك زادت مبيعات الشركة في الربع الثاني إلى 550.216 مليون جنيه مقارنة مع 514.815 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي النصف الأول من العام الحالي هبط صافي ربح ايديتا 41.1 بالمئة إلى 87.261 مليون جنيه مقارنة مع 148.258 مليون في الفترة المقابلة من 2015.

وإيديتا من أكبر الشركات الغذائية في مصر وتأسست في 1996 وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.