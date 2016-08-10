بيان: صافي ربح جي.بي أوتو المصرية يقفز 452% في الربع/2

القاهرة 10 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة جي.بي أوتو المصرية لتجارة وتجميع السيارات اليوم الأربعاء إن أرباحها الصافية قفزت لأكثر من أربعة أمثالها في الربع الثاني من العام لتصل إلى 123.75 مليون جنيه مصري (13.94 مليون دولار) مقارنة مع 22.4 مليون جنيه قبل عام.

وذكرت الشركة أن قيمة مبيعاتها ارتفعت أكثر من 22 بالمئة إلى 3.93 مليار جنيه في الربع الثاني مقارنة مع 3.21 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجي.بي أوتو هي أكبر شركات تجميع وتوزيع السيارات المدرجة في مصر وتوزع مركبات التوك توك ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تصنعها شركة باجاج الهندية.