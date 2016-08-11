صافي ربح أوراسكوم للاتصالات المصرية يهوي 87% في الربع/1

القاهرة 11 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة اليوم الخميس أن صافي الربح هبط 87 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.

ووفقا للبيانات المجمعة بلغ صافي ربح الشركة المصرية المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس 48.733 مليون جنيه (5.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل 373.855 مليون قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة 74 بالمئة إلى 110.750 مليون جنيه من 63.733 مليون في الربع الأول من 2015.