نمو أرباح عامر جروب المصرية 11% في النصف/1

القاهرة 16 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية اليوم الثلاثاء أن صافي ربحها زاد 11 بالمئة في النصف الأول من هذا العام.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية للشركة العاملة في مجال العقارات 75.2 مليون جنيه (8.5 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 67.8 مليون قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة 14 بالمئة إلى 958.4 مليون جنيه من 840.3مليون في النصف الأول من 2015.

وقالت المجموعة في بيان صحفي إن إجمالي أصولها بلغ 6.2 مليار جنيه في نهاية يونيو حزيران فيما بلغت السيولة لديها في نفس الفترة 561.8 مليون جنيه.

كانت مجموعة عامر جروب وافقت في نوفمبر تشرين الثاني 2014 على تقسيم المجموعة إلى شركتين هما عامر جروب وبورتو جروب لتسهيل عملية جذب مستثمرين جدد للسوق ولكي تحظى المجموعة بقيمتها الحقيقية. وبدأ تداول سهمي عامر جروب وبورتو جروب في 22 أكتوبر تشرين الأول الماضي.