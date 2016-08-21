أرباح القاهرة للإسكان تهوي 76% في الربع/2

القاهرة 21 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير اليوم الأحد أن صافي الربح هبط 76.4 بالمئة في الربع الثاني من العام بسبب ارتفاع مصروفات الإيجار التمويلي 177 بالمئة.

بلغ صافي الربح المجمع 15.933 مليون جنيه (1.79 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 67.411 مليون قبل عام.

ونزلت الإيرادت 26.6 بالمئة في الربع الثاني إلى 211.808 مليون جنيه.

وأظهرت قائمة الدخل أن بند مصروفات الإيجار التمويلي قفز نحو 177 بالمئة إلى 51.567 مليون جنيه.

وانخفضت أرباح النصف الأول من العام 36.6 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 58.107 مليون جنيه.

وارتفعت الإيرادات النصف سنوية 21.9 بالمئة إلى 569.410 مليون جنيه.