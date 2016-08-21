Sun 25 Dec 2016 | 5:48 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أرباح القاهرة للإسكان تهوي 76% في الربع/2

Sun Aug 21, 2016 8:25am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 21 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير اليوم الأحد أن صافي الربح هبط 76.4 بالمئة في الربع الثاني من العام بسبب ارتفاع مصروفات الإيجار التمويلي 177 بالمئة.

بلغ صافي الربح المجمع 15.933 مليون جنيه (1.79 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 67.411 مليون قبل عام.

ونزلت الإيرادت 26.6 بالمئة في الربع الثاني إلى 211.808 مليون جنيه.

وأظهرت قائمة الدخل أن بند مصروفات الإيجار التمويلي قفز نحو 177 بالمئة إلى 51.567 مليون جنيه.

وانخفضت أرباح النصف الأول من العام 36.6 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 58.107 مليون جنيه.

وارتفعت الإيرادات النصف سنوية 21.9 بالمئة إلى 569.410 مليون جنيه.

(الدولار = 8.88 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 