مجلس أموك المصرية يقترح توزيع 4 جنيهات للسهم عن 2015-2016

القاهرة 28 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية اليوم الأحد إن مجلس إدارتها أقترح توزيع أربعة جنيهات للسهم عن أرباح 2015-2016 على أن يعرض الاقتراح على أول اجتماع للجمعية العامة العادية.