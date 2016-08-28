مجلس أموك المصرية يقترح توزيع 4 جنيهات للسهم عن 2015-2016
القاهرة 28 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية اليوم الأحد إن مجلس إدارتها أقترح توزيع أربعة جنيهات للسهم عن أرباح 2015-2016 على أن يعرض الاقتراح على أول اجتماع للجمعية العامة العادية.
بلغ صافي ربح الشركة 435.410 مليون جنيه (49.03 مليون دولار) في عام حتى 30 يونيو حزيران مقابل 340.258 مليون جنيه في 2014-2015.
ووزعت الشركة خمسة جنيهات للسهم عن أرباح 2014-2015.
توفر أموك جانبا من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وخاصة السولار وغاز الطهي.
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