مقدمة 2-ارتفاع خسائر حديد عز المصرية 19% بالربع/2 بسبب سعر الصرف

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من إيهاب فاروق

القاهرة 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الخميس أن خسائر الشركة بعد حقوق الأقلية تفاقمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19.3 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام بسبب خسائر فروق العملة.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الالكتروني إنها تكبدت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 239.567 مليون جنيه (26.98 مليوندولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل خسائر 200.755مليون قبل عام.

ووفقا للبيان حققت حديد عز ‭‭‬‬‬‬مبيعات قدرها 4.035 مليار جنيه في الربع الثاني مقابل 4.460 مليار قبل عام بتراجع 9.5 بالمئة.

وبحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 7.14 جنيه دون تغيير عن إغلاق امس الأربعاء.

وبلغت خسائر الشركة من فروق العملة الأجنبية 186.517 مليون جنيه في الربع الثاني بزيادة 540 بالمئة عن الربع المقابل من 2015.

وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الأجنبية منذ انتفاضة 2011 وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.