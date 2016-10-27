أورنج مصر تتحول للخسارة في الربع/3

القاهرة 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أورنج مصر لخدمات الهاتف المحمول اليوم الخميس تحول الشركة للخسارة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من 2015.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة أنها تكبدت خسارة صافية بلغت 99.523 مليون جنيه (11.207 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع ربح قدره 70.462 مليون قبل عام.

غير أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت إلى 3.041 مليار جنيه في الربع الثالث من 2.869 مليار قبل عام.

وتأثرت نتائج الشركة بعوامل منها ارتفاع الخسائر من فروق تقييم العملة إلى 64.839 مليون جنيه في الربع الثالث من 16.589 مليون قبل عام إلى جانب ارتفاع تكلفة الخدمات والإهلاك والاستهلاك.

وتفاقم صافي خسائر أورنج مصر في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 132.915 مليون جنيه مقارنة مع 20.603 مليون قبل عام رغم ارتفاع إيرادات التشغيل إلى 8.800 مليار جنيه من 8.506 مليار.

ووقعت أورنج مصر في وقت سابق هذا الشهر اتفاقا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت في مصر مقابل نحو 495 مليون دولار لتصبح بذلك ثاني شركة تحصل على رخصة الجيل الرابع بعد المصرية للاتصالات المحتكرة لخطوط الهاتف الثابت بالبلاد.