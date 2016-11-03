ملخص-جلوبال تليكوم تحقق 44.6 مليون دولار أرباحا صافية في الربع/3

3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - جلوبل تليكوم:

* تحقق أرباحا صافية بقيمة 44.6 مليون دولار في الربع الثالث مقارنة مع 13.5 مليون دولار قبل عام.

* صافي ربح الربع الثالث بعد حقوق الأقلية 8.6 مليون دولار مقارنة مع خسائر بقيمة 32.1 مليون قبل عام.

* إجمالي عدد المشتركين في الربع الثالث 95.9 مليون مقارنة مع 84.4 مليون قبل عام.