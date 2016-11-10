ملخص-انخفاض صافي ربح المصرية للاتصالات 27.7% في الربع/3
القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - شركة المصرية للاتصالات في بيان:
* صافي ربح الشركة 869.496 مليون جنيه في الربع الثالث من 2016 مقابل 1.203 مليار قبل عام.
* صافي ربح الشركة 3.185 مليار جنيه في تسعة أشهر حتى سبتمبر أيلول مقابل 2.136 مليار قبل عام.
* إيرادات الشركة 3.308 مليار جنيه في الربع الثالث من 2016 مقابل 2.933 مليار قبل عام.
* إيرادات الشركة 9.668 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من 2016 مقابل 8.719 مليار قبل عام. (تغطية صحفية عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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