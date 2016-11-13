النساجون الشرقيون المصرية تتحول للربحية في الربع/3

القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للنساجون الشرقيون المصرية أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم اليوم الأحد تحول الشركة للربحية في الربع الثالث من العام.

بلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب 143.710 مليون جنيه (8.71 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل صافي خسارة 3.539 مليون جنيه قبل عام.

وزادت المبيعات بشكل طفيف بلغ 1.3 بالمئة إلى 1.539 مليار جنيه من 1.519 مليار في الربع الثالث من 2015.

وقفزت أرباح الشركة 52.2 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام إلى 415.780 مليون جنيه من 4.501 مليون قبل عام.

وارتفعت المبيعات إلى 4.545 مليار جنيه من 4.501 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2015.