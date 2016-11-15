مقدمة 1-نمو أرباح هيرميس المصرية نحو 26% في الربع/3

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القاهرة 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال المجموعة المالية هيرميس المصرية اليوم الثلاثاء نمو صافي ربح الشركة حوالي 26 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام مع ارتفاع الإيرادات.

وقالت هيرميس في بيان إلى البورصة إن صافي ربحها بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 150.525 مليون جنيه (حوالي 9.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 119.610 مليون قبل عام.

وهيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر.

وقالت الشركة إن الأرباح من العمليات المستمرة وغير المستمرة في الربع الثالث ارتفعت "على خلفية تعديل قيمة الاضمحلال المسجلة بقوائم الشركة في ضوء تنفيذ عملية التخارج من بنك الاعتماد اللبناني خلال الربع الأول من العام الجاري."

وقالت هيرميس إنها ستواصل تنفيذ خطة التخارج من الحصة المتبقية من أسهم بنك الاعتماد بعد أن باعت 44.3 بالمئة من أسهم البنك في الربع الثاني وحصة إضافية تبلغ 3.3 بالمئة خلال الربع الثالث لتصل حصتها في الوقت الحالي إلى 16.1 بالمئة.

وكانت المجموعة استحوذت على 63.7 بالمئة من أسهم بنك الاعتماد في 2010 مقابل نحو 560 مليون دولار.

وزادت إيرادات هيرميس نحو 28 بالمئة إلى 296.958 مليون جنيه في الربع الثالث من 2016 مقارنة مع 232.603 مليون قبل عام.