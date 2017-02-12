إدارة مصر للأسمنت قنا توصي بتوزيع جنيهين للسهم عن أرباح 2016
القاهرة 12 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة مصر للأسمنت قنا اليوم الأحد إن مجلس إدارتها وافق على إصدار توصية لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في مارس آذار بتوزيع جنيهين للسهم عن أرباح 2016.
وزاد صافي الربح المجمع للشركة نحو 17 بالمئة ليبلغ 312.502 مليون جنيه (17.7 مليون دولار) من 267.1 مليون جنيه في 2015.
كانت الشركة وزعت ثلاثة جنيهات للسهم عن أرباح 2015 في 11 ابريل نيسان الماضي.
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