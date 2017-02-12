Wed 15 Feb 2017 | 7:55 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

إدارة مصر للأسمنت قنا توصي بتوزيع جنيهين للسهم عن أرباح 2016

Sun Feb 12, 2017 9:31am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 12 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة مصر للأسمنت قنا اليوم الأحد إن مجلس إدارتها وافق على إصدار توصية لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في مارس آذار بتوزيع جنيهين للسهم عن أرباح 2016.

وزاد صافي الربح المجمع للشركة نحو 17 بالمئة ليبلغ 312.502 مليون جنيه (17.7 مليون دولار) من 267.1 مليون جنيه في 2015.

كانت الشركة وزعت ثلاثة جنيهات للسهم عن أرباح 2015 في 11 ابريل نيسان الماضي.

(الدولار = 17.64 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 
 