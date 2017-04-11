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مجلس إدارة راية المصرية يوصي بتوزيع 0.25 جنيه للسهم عن 2016

Tue Apr 11, 2017 10:06am GMT
 
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القاهرة 11 أبريل نيسان (رويترز) - قالت راية القابضة للاستثمارات المالية اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها وافق على توزيع 0.25 جنيه (0.013 دولار) للسهم عن نتائج 2016.

بلغ صافي الربح المجمع للشركة 118.103 مليون جنيه في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 103.784 مليون جنيه في 2015.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر اليوم أن مجلس إدارتها أوصى أيضا بتوزع أسهم مجانية على المساهمين لزيادة رأس مال الشركة على أن تحدد الجمعية العامة العادية نسبة التوزيع.

تعمل راية القابضة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوزيع والتجزئة والمشاركة في تأسيس الشركات.

(الدولار = 18.15 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 
 