ملخص-هبوط صافي ربح المنتجعات السياحية المصرية في 2016
13 أبريل نيسان (رويترز) - الشركة المصرية للمنتجعات السياحية:
* صافي الربح المجمع للشركة 10.2 مليون جنيه (حوالي 565 ألف دولار) في 2016 مقابل 217.5 مليون في السنة السابقة.
* صافي الربح المجمع بعد حقوق الأقلية 78.4 مليون جنيه في 2016 مقابل 217.9 مليون في السنة السابقة.
* الإيرادات المجمعة 208 ملايين جنيه في 2016 مقابل 400.4 مليون في السنة السابقة.(الدولار = 18.05 جنيه مصري) (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير إيهاب فاروق)
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