ملخص-هبوط صافي ربح المنتجعات السياحية المصرية في 2016

13 أبريل نيسان (رويترز) - الشركة المصرية للمنتجعات السياحية:

* صافي الربح المجمع للشركة 10.2 مليون جنيه (حوالي 565 ألف دولار) في 2016 مقابل 217.5 مليون في السنة السابقة.

* صافي الربح المجمع بعد حقوق الأقلية 78.4 مليون جنيه في 2016 مقابل 217.9 مليون في السنة السابقة.