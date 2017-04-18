مقدمة 1-مساهمو مصر بني سويف للأسمنت يوافقون على توزيع جنيهين للسهم

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القاهرة 18 أبريل نيسان (رويترز) - وافق مساهمو شركة مصر بني سويف للأسمنت على توزيع جنيهين (0.11 دولار) للسهم عن أرباح 2016 على قسطين.

يتجاوز ذلك توزيعات 2015 التي بلغت 1.5 جنيه للسهم في حين كانت توزيعات 2014 ثلاثة جنيهات للسهم.

وبلغ صافي ربح الشركة 166.37 مليون جنيه (9.2 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 77.91 مليون جنيه للسهم في 2015.

لم تذكر الشركة في بيانها لبورصة مصر موعد التوزيعات النقدية.

ويبلغ رأسمال الشركة 750 مليون جنيه موزعا على 75 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

وقالت الشركة إن التوزيع الأول سيكون بقيمة 37.500 مليون جنيه، بواقع 0.50 جنيه للسهم، والثاني بقيمة 112.500 مليون جنيه، بواقع 1.5 جنيه للسهم.