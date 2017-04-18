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الدلتا للسكر المصرية توزع 0.875 جنيه للسهم عن أرباح 2016

Tue Apr 18, 2017 1:45pm GMT
 
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القاهرة 18 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الدلتا للسكر المصرية اليوم الثلاثاء إنها ستوزع 0.875 جنيه (0.05 دولار) للسهم في العاشر من مايو أيار عن أرباح الشركة في 2016.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أن التوزيع سيكون لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة تداول السابع من مايو أيار.

بلغ صافي الربح 142.461 مليون جنيه حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 26.968 مليون في 2015.

تعمل الشركة في إنتاج السكر الناعم والعلف من البنجر وتعد من أكبر منتجي سكر البنجر في مصر.

(الدولار = 18.15 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 