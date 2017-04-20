تفاقم خسائر أورنج المصرية في الربع/1 إلى 301 مليون جنيه

القاهرة 20 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة أورنج مصر للاتصالات اليوم الخميس تفاقم الخسائر في الربع الأول من العام.

وبلغ صافي الخسارة المجمعة 301 مليون جنيه (16.56 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل خسارة 12 مليون جنيه قبل عام.

وأورنج مصر الاسم التجاري للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول سابقا التي تملك أورنج الفرنسية نحو 99 بالمئة فيها بعد أن اشترت أسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس ومستثمري الشركة في بورصة مصر.

وزادت إيرادات الشركة 7.8 بالمئة إلى 3.062 مليار جنيه في ثلاثة أشهر من 2.840 مليار في الربع الأول من 2016.

يبلغ عدد عملاء أورنج مصر وفقا لبيانات الشركة نحو 33 مليون عميل وهي تتنافس مع فودافون واتصالات مصر.

تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة ويعد متوسط سعر الدقيقة هو الأرخص في الشرق الأوسط.