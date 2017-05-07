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العز للسيراميك المصرية توزع 0.25 جنيه للسهم عن 2016

Sun May 7, 2017 6:52am GMT
 
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القاهرة 7 مايو أيار (رويترز) - قالت العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) المصرية اليوم الأحد إنها ستوزع 0.25 جنيه (0.014 دولار) للسهم عن أرباح 2016 وذلك في 22 مايو أيار.

بلغ صافي ربح الشركة 35.84 مليون جنيه في 2016 مقابل 28.76 مليون في 2015.

وأضافت الشركة في إعلان نشر بالصحف المحلية اليوم أن التوزيع سيكون لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة تداول 17 مايو أيار.

يبلغ رأسمال العز للسيراميك 255.227 مليون جنيه موزعا على 51.045 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

(الدولار = 18.17 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 