مقدمة 1-أوراسكوم للاتصالات توزع عشرة قروش للسهم عن نتائج 2016

القاهرة 7 مايو أيار (رويترز) - قالت أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا اليوم الأحد إن مجلس الإدارة وافق على توزيع عشرة قروش للسهم عن نتائج الشركة في 2016.