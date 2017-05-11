مقدمة 1-نمو أرباح مجموعة طلعت مصطفى المصرية 39% في الربع/1

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القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة اليوم الخميس نمو صافي أرباحها 38.8 بالمئة في الربع الأول من العام.

بلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب 288.543 مليون جنيه (15.94مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 207.809 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0859 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم المجموعة عند 8.57 جنيه دون تغير عن إغلاق أمس الأربعاء.

وزادت إيرادات الشركة 5.9 بالمئة إلى 1.285 مليار جنيه في الربع الأول مقارنة مع 1.213 مليار في نفس الفترة من 2016.

وقالت المجموعة في بيان إلى بورصة مصر إن تعاقدات جميع مشاريعها بلغت 4.278 مليار جنيه في الربع الأول مقابل 2.278 مليار في الربع الأول من 2016.

ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مدينة الرحاب ومشروع مدينتي بشرق القاهرة المقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.