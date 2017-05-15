نمو أرباح المصرية للاتصالات 5% في الربع/1

القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط اليوم الاثنين إن صافي أرباحها ارتفع خمسة بالمئة في الربع الأول من العام إلى 1.340 مليار جنيه (73.8 مليون دولار) بدعم من النمو القوي للمبيعات.

وأضافت الشركة في بيان صحفي نشر على موقعها الالكتروني أن مبيعاتها قفزت 36.7 بالمئة إلى 4.191 مليار جنيه خلال الربع الأول من هذا العام.

وقال أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة في البيان الصحفي "لقد كان للطلب القوي والمتزايد من عملائنا على خدمات البيانات في قطاع أعمال التجزئة ووحدة أعمال المشغلين بقطاع الجملة أثره على نتائج أعمال الشركة."