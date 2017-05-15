مقدمة 2-أرباح هيرميس المصرية تقفز لثلاثة أمثالها في الربع/1

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من إيهاب فاروق

القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال المجموعة المالية هيرميس المصرية أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط اليوم الاثنين أن صافي الربح بعد حقوق الأقلية قفز نحو 199 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام.

جاءت قفزة أرباح هيرميس بدعم زيادة إيرادات قطاع السمسرة بفضل العمليات الكبيرة في مصر والكويت بجانب التخارج الجزئي من بعض صناديق الاستثمار.

وكان لبيع اثنين بالمئة من حصة المجموعة في بنك الاعتماد اللبناني خلال الربع الأول أثر أيضا في نمو الأرباح.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 236 مليون جنيه (13.02 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار من 79 مليونا قبل عام.

وقالت نانسي فهمي مديرة أبحاث القطاع المالي في بلتون المالية لرويترز "نتائج أعمال هيرميس إيجابية جدا وأعلى من توقعات السوق لوجود بعض البنود غير المتكررة بجانب النمو في العديد من الأنشطة مثل السمسرة والقطاع غير المصرفي."

وزادت الإيرادات التشغيلية 106 بالمئة في الربع الأول إلى 825 مليون جنيه من 400 مليون جنيه في الربع الأول من 2016.