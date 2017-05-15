مقدمة 2-نمو أرباح المصرية للاتصالات 5% في الربع/1

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من إيهاب فاروق

القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - قالت المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط اليوم الاثنين إن صافي أرباحها ارتفع خمسة بالمئة في الربع الأول من العام إلى 1.340 مليار جنيه (73.8 مليون دولار) بدعم من النمو القوي للمبيعات.

وأضافت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن مبيعاتها قفزت 36.7 بالمئة إلى 4.191 مليار جنيه في الربع الأول من السنة الحالية.

وقال أحمد عادل مدير أبحاث قطاع الاتصالات في بلتون المالية لرويترز "نتائج أعمال الشركة قوية في المجمل. جميع بنود الشركة بها نمو جيد أخذا في الاعتبار أن نتائج الربع المقابل والربع الأخير من 2016 التي تكبدت الشركة فيه خسائر تضمنا بنودا غير متكررة."

كانت المصرية للاتصالات تكبدت خسارة 513 مليون جنيه في الربع الرابع من 2016 مقارنة مع صافي ربح 863 مليونا قبل عام بسبب بنود غير متكررة منها دعم صندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمبلغ 457 مليون جنيه وتكوين مخصص لضرائب مستقبلية كإجراء احترازي وتراجع الأرباح المستمدة من فودافون مصر بسبب تكبدها خسائر من فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 0904 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 10.06 جنيه بارتفاع 0.9 بالمئة.

وقال أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة في البيان الصحفي "لقد كان للطلب القوي والمتزايد من عملائنا على خدمات البيانات في قطاع أعمال التجزئة ووحدة أعمال المشغلين بقطاع الجملة أثره على نتائج أعمال الشركة."