حجوزات قوية لتوماس كوك في الصيف رغم تباطؤ بريطاني

لندن 18 مايو أيار (رويترز) - أبدت تومس كوك البريطانية للسياحة المخاوف نفسها التي أثارتها منافستها توي بشأن سوق رحلات السائحين البريطانيين اليوم الخميس قائلة إن المنافسة في بريطانيا تكبح النمو.

ورغم أن توماس كوك قالت إنها ترى طلبا قويا في معظم أسواقها، بما في ذلك انتعاشا في حجوزات العطلات لتركيا ومصر، فإن نمو الطلب البريطاني على المنتجعات الإسبانية الرائجة تراجع.

وسارع منظمو الرحلات السياحية إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية في غرب البحر المتوسط العام الماضي بعد أن تضرر السفر إلى مصر وتركيا بفعل المخاوف الأمنية. ويجعل هذا من الصعب تكرار طفرة النمو التي تحققت العام الماضي في الوقت الذي يعزز فيه المنافسون أيضا طاقتهم الاستيعابية في إسبانيا.

وقال بيتر فانكهاوزر الرئيس التنفيذي لتوماس كوك "لدينا بيئة سوقية تنافسية للغاية من المملكة المتحدة إلى إسبانيا" مضيفا أن الشركة تتحرك لدعم الأسعار عبر التركيز على الفنادق عالية الربحية.

وأضاف "لايوجد نمو في إسبانيا لكننا... ننقل الطاقة الاستيعابية إلى اليونان وتركيا ونتابع طلب الزبائن."

وارتفعت الحجوزات عبر توماس كوك 12 بالمئة على أساس سنوي في حين زادت الحجوزات من بريطانيا اثنين بالمئة فقط.

وبخلاف توي أبدت توماس كوك ثقة في حدوث تعاف بسوقي تركيا ومصر، وقال فانكهاوزر إن الحجوزات إلى مصر زادت لأكثر من مثليها وإن التعافي هناك وفي تركيا يساهم في تعويض أثر تراجع الطلب على الجزر الإسبانية.

وتكبدت الشركة خسارة في النصف الأول كما هي العادة خلال فصل الشتاء. وقالت توماس كوك إن الفترة انتهت متوافقة مع توقعاتها.

وتراجعت الخسائر التشغيلية الأساسية المعدلة في ضوء العوامل الموسمية بواقع مليوني جنيه استرليني إلى 177 مليونا في الأشهر الستة حتى نهاية مارس آذار، وسجلت في فصل الشتاء خسارة بعد الضريبة قدرها 272 مليون استرليني.

وزادت الإيرادات ثلاثة بالمئة إلى ثلاثة مليارات استرليني، بما يتفق تقريبا مع توقعات تومسون رويترز، وهو ما تقول الشركة إنه يرجع إلى الطلب القوي خلال الشتاء على إسبانيا والوجهات البعيدة.