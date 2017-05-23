مقدمة 1-حديد عز المصرية تتحول للربحية في 2016

(لإضافة سعر السهم وتعليق من الرئيس التنفيذي للشركة)

القاهرة 23 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الثلاثاء تحول الشركة للربحية خلال 2016 بدعم من المبيعات القوية.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها حققت ربحا صافيا مجمعا بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدره 162 مليون جنيه (8.95 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل خسارة 418 مليونا قبل عام.

وقال بول شيكيبان الرئيس التنفيذي للشركة في بيان صحفي "شهدت حديد عز عملية تحول ناجحة في الربع الأخير من العام. وأدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري والزيادة المطردة في أسعار الصلب إلى تحسن ملحوظ في أداء حديد عز مما ساعدنا في الوصول لنقطة تعادل مريحة لعام 2016 بأكمله".

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة المحلية بنحو النصف تقريبا.

وقال شيكيبان "بعد عامين متتاليين من النتائج السلبية بدأت حديد عز تعافيها القوي بما يتماشى مع أوضاع التشغيل السائدة في قطاعي الصلب المصري والعالمي".

ووفقا للبيان قفزت مبيعات حديد عز 39 بالمئة إلى 23.189 مليار جنيه من 16.641 مليار في 2015.

وبحلول الساعة 0932 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 19.25 جنيه بارتفاع 1.74 بالمئة.