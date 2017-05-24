أرباح السويدي إليكتريك المصرية تقفز نحو 100%

القاهرة 24 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة السويدي إليكتريك المصرية أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي اليوم الأربعاء أن صافي الربح قفز بنحو 100 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.508 مليار جنيه (83.3 مليون جنيه) في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس آذار مقابل 757.509 مليون جنيه قبل عام.

وقفزت الإيرادات 108.5 بالمئة إلى 9.784 مليار جنيه في الربع الأول من 4.693 مليار قبل عام.

تأسست السويدي إليكتريك عام 1997 وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.