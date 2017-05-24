مقدمة 1-أرباح السويدي إليكتريك المصرية تقفز نحو 100%

(لإضافة تعليق من الرئيس التنفيذي وخلفية وسعر السهم)

القاهرة 24 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة السويدي إليكتريك المصرية أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي اليوم الأربعاء أن صافي الربح قفز بنحو 100 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.508 مليار جنيه (83.3 مليون جنيه) في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس آذار مقابل 757.509 مليون جنيه قبل عام.

وقال أحمد السويدي الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "واصلنا في الربع الأول البناء على الزخم القوي الذي اكتسبناه من الاستفادة من برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي."

وأضاف "الصورة الجديدة للاقتصاد الكلي عززت بشكل كبير تنافسيتنا التصديرية وتوفر الآن أساسا صلبا نحقق به نموا في خانتي العشرات والمئات في الأرباح الأساسية والإيرادات.

"أزداد تفاؤلا بأننا سنتمكن من الحفاظ على هذا الأداء حتى نهاية العام في جميع أنشطة المجموعة."

تنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة 108.5 بالمئة إلى 9.784 مليار جنيه في الربع الأول من 4.693 مليار قبل عام.