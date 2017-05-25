نمو أرباح البنك الأهلي المصري 4% في النصف/1

القاهرة 25 مايو أيار (رويترز) - أعلن البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد اليوم الخميس أن صافي ربحه زاد أربعة بالمئة في النصف الأول من 2016-2017.

وأضاف البنك في بيان أن صافي الربح بلغ ستة مليارات جنيه (331.1 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 5.8 مليار جنيه في النصف الأول من 2015-2016.

والبنك الأهلي أقدم بنك تجاري في مصر وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في شتى أنحاء العالم مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسودان والإمارات العربية المتحدة واثيوبيا وجنوب افريقيا.

وقال البنك إن محفظة الودائع زادت 34 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية إلى 749.3 مليار جنيه. وزادت محفظة القروض 52 بالمئة إلى 352.6 مليار.