نمو أرباح بنك القاهرة 10% في 2016

القاهرة 7 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد اليوم الأربعاء أن صافي الربح بعد الضرائب زاد عشرة بالمئة في 2016.

وبلغ صافي ربح البنك بعد الضرائب 2.2 مليار جنيه (121.2 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 2.02 مليار في 2015.

وتم قيد أسهم البنك في بورصة مصر خلال فبراير شباط الماضي. وقالت مصادر في سوق المال لرويترز في مايو أيار إنها تتوقع أن يتم طرح أسهم بنك القاهرة خلال النصف الثاني من هذا العام.

وقال منير الزاهد الرئيس التنفيذي للبنك في بيان صحفي إن أرباح البنك "جاءت نتيجة التوسع في كافة الأنشطة المصرفية".

وأضاف الزاهد أن محفظة القروض بالبنك بلغت 45 مليار جنيه مقابل 35 مليارا في 2015 بينما قفزت محفظة الودائع إلى 107 مليارات جنيه من 78 مليارا في 2015.

وتقدم هيرميس وإتش.إس.بي.سي المشورة في عملية الطرح في حين يتولى بيكر آند ماكينزي دور المستشار القانوني للطرح.

ويبلغ رأسمال بنك القاهرة 2.25 مليار جنيه موزعا على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.